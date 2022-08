Verstappen vola in qualifica a Spa ma in pole va Sainz (Di sabato 27 agosto 2022) SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen ottiene il miglior tempo nell’ultima e decisiva manche delle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, ma scatterà solamente quindicesimo per via della nota penalità legata alle nuove componenti sulla sua power unit. Dalla pole position partirà così Carlos Sainz (Ferrari), davanti a tutti grazie al secondo tempo assoluto (a 0?632 dall’1’43?665 di Verstappen). Ad affiancarlo in prima fila c’è anche Sergio Perez con la Red Bull, mentre Charles Leclerc – anche lui penalizzato – fa segnare il quarto crono in Q3 e partirà accanto a Verstappen, in ottava fila. Alle spalle di Sainz e Perez, invece, si ritroveranno fianco a fianco Fernando Alonso (Alpine) e Lewis Hamilton (Mercedes). “E’ stato un buon giro, sono felice della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Maxottiene il miglior tempo nell’ultima e decisiva manche delle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, ma scatterà solamente quindicesimo per via della nota penalità legata alle nuove componenti sulla sua power unit. Dallaposition partirà così Carlos(Ferrari), davanti a tutti grazie al secondo tempo assoluto (a 0?632 dall’1’43?665 di). Ad affiancarlo in prima fila c’è anche Sergio Perez con la Red Bull, mentre Charles Leclerc – anche lui penalizzato – fa segnare il quarto crono in Q3 e partirà accanto a, in ottava fila. Alle spalle die Perez, invece, si ritroveranno fianco a fianco Fernando Alonso (Alpine) e Lewis Hamilton (Mercedes). “E’ stato un buon giro, sono felice della ...

