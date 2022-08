Verso la stangata d' autunno | aumenti di oltre 700 euro annui a famiglia

Agenzia_Ansa : Verso la stangata d'autunno, +711 euro a famiglia. Il Codacons: 'Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro'… - Lunadargento5 : RT @Agenzia_Ansa: Verso la stangata d'autunno, +711 euro a famiglia. Il Codacons: 'Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro' #ANSA… - Marc30680 : RT @ALFO100897: Verso stangata d'autunno, oltre +700 euro a famiglia. @GovernoItalia @pdnetwork @Mov5Stelle @LegaSalvini @forza_italia @Fra… - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: Verso la stangata d'autunno, +711 euro a famiglia. Il Codacons: 'Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro' #ANSA… - 1fiorexme : RT @Agenzia_Ansa: Verso la stangata d'autunno, +711 euro a famiglia. Il Codacons: 'Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro' #ANSA… -

Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest'anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria "d'autunno" in media pari a +711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre. Lo denuncia il Codacons, calcolando le spese che dovranno affrontare gli italiani. La prima spesa sarà quella ...Ipotizzando uno scenario ottimistico con un +15% per la luce e +20% il gas ad ottobre, lacomplessiva sulla spesa energetica raggiungerebbe nel 2022 quota +965 euro a famiglia (+380 euro la ...ITALIA – Il rientro dalle ferie sarà particolarmente amaro quest’anno, a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattersi sugli italiani e che determineranno una vera e propria “stang ...Vola il prezzo del gas. E con l'inverno alle porte, l'Unione Europea ha convocato entro metà settembre un Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia per affrontare l'emergenza. Al lavoro anche ...