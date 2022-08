Venezia omaggia Totò | in un docufilm che celebra l’uomo e il comico dedicato alla figlia Liliana

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 agosto 2022)riscopre i miti del cinema di sempre, maestri di ieri, miti di oggi. E così, a latere degli omaggi in calendario al Lido, non poteva mancare in laguna – in concomitanza della 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – il film documentario Umanamentepoi ilsul Principe Antonio de Curtis, in arte(una produzione dell’Associazione Amici di… a prescindere!-Onlus). Ilsarà presentato venerdì prossimo, 2 settembre, a. E rappresenterà – oltre che un omaggio al grande artista napoletano – anche una dedica al ricordo di suade Curtis, scomparsa a Roma il 3 giugno scorso., il 2 settembre arriva il“Umanamente ...