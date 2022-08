Valeria Marini tenta di rimediare al post su Selvaggia Lucarelli e Giorgia Meloni (Di sabato 27 agosto 2022) Valeria Marini oggi ha tentato in qualche modo di rimediare al suo post contro Selvaggia Lucarelli. Lo ha fatto citando addirittura Aristotele (“Ho fatto adesso un post suggerito da un’amica che stimo tantissimo con una citazione di Aristotele“) e rispondendo ad alcune domande di Pipol. “Ci tengo a chiarire che il mio tweet di ieri era solo per sottolineare l’importanza del rispetto per il nostro prossimo e soprattutto di una donna nei confronti di un’altra donna”. Ha scritto Valeria Marini su Twitter, aggiungendo: “Senza nessun riferimento a ideologie politiche mie o di altri”. E ancora: “Ognuno può esprimere quello che vuole, gli insulti lasciano il tempo che trovano, ho ricevuto anche tanti commenti positivi. Se ... Leggi su biccy (Di sabato 27 agosto 2022)oggi hato in qualche modo dial suocontro. Lo ha fatto citando addirittura Aristotele (“Ho fatto adesso unsuggerito da un’amica che stimo tantissimo con una citazione di Aristotele“) e rispondendo ad alcune domande di Pipol. “Ci tengo a chiarire che il mio tweet di ieri era solo per sottolineare l’importanza del rispetto per il nostro prossimo e soprattutto di una donna nei confronti di un’altra donna”. Ha scrittosu Twitter, aggiungendo: “Senza nessun riferimento a ideologie politiche mie o di altri”. E ancora: “Ognuno può esprimere quello che vuole, gli insulti lasciano il tempo che trovano, ho ricevuto anche tanti commenti positivi. Se ...

domeniconaso : Non mi stupisce la posizione politica di Valeria Marini. Mi sconvolge, invece, il fatto che parte della comunità ga… - trash_italiano : I tweet e le risposte di Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini ???? - trash_italiano : Non Valeria Marini - rvaudan3 : RT @confundustria: Valeria Marini si schiera con la Meloni. L'intellighenzia di destra all'attacco. - Laufan845 : RT @mariahshoney_: Valeria Marini ruota intorno agli ambienti berlusconiani/di destra da decenni e vi stupite se lei - e come lei tante alt… -