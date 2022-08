Valeria Marini: “Salirò sempre sul carro del gay pride. Lucarelli senza rispetto” (Di sabato 27 agosto 2022) Valeria Marini risponde alle polemiche: il suo pensiero in una intervista a The Pipol Gossip e il chiarimento su Meloni e Lucarelli Dopo essere stata travolta dalle polemiche Valeria Marini ha rotto il silenzio nel corso di una intervista a The Pipol Gossip. La showgirl lo scorso luglio sfilava come madrina del gay pride di Napoli, ora invece si è schierata a favore della leader sostenitrice delle famiglie naturali che parla di lobby Lgbt. Così si era espressa nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Pensiero che ha immediatamente attirato la risposta tramite i social della Marini: “Cara Selvaggia, hai tanto anzi tutto da ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 agosto 2022)risponde alle polemiche: il suo pensiero in una intervista a The Pipol Gossip e il chiarimento su Meloni eDopo essere stata travolta dalle polemicheha rotto il silenzio nel corso di una intervista a The Pipol Gossip. La showgirl lo scorso luglio sfilava come madrina del gaydi Napoli, ora invece si è schierata a favore della leader sostenitrice delle famiglie naturali che parla di lobby Lgbt. Così si era espressa nei giorni scorsi Selvaggia: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Pensiero che ha immediatamente attirato la risposta tramite i social della: “Cara Selvaggia, hai tanto anzi tutto da ...

