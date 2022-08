Valeria Marini incoerente, bufera social: «Prima eliminata da Tale e Quale» (Di sabato 27 agosto 2022) Valeria Marini continua ad essere al centro della bufera. Nelle ultime ore ha ripreso un tweet di Selvaggia Lucarelli in cui chiariva la sua posizione alla luce delle polemiche recenti sorte dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni. La showgirl ha deciso di esporsi contrastando la giornalista, sostenendo: "Cara selvaggia, hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l'universo femminile e per tutte le donne". La reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, la Quale ha replicato: "Dal carro del gay Pride a quello del vincitore è un attimo". La giudice di Ballando ha evidenziato incoerenza nella posizione dell'ex volto del Bagaglino. Una questione alla Quale si sono accordati molti utenti che non si aspettavano affatto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 agosto 2022)continua ad essere al centro della. Nelle ultime ore ha ripreso un tweet di Selvaggia Lucarelli in cui chiariva la sua posizione alla luce delle polemiche recenti sorte dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni. La showgirl ha deciso di esporsi contrastando la giornalista, sostenendo: "Cara selvaggia, hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni. Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l'universo femminile e per tutte le donne". La reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, laha replicato: "Dal carro del gay Pride a quello del vincitore è un attimo". La giudice di Ballando ha evidenziato incoerenza nella posizione dell'ex volto del Bagaglino. Una questione allasi sono accordati molti utenti che non si aspettavano affatto ...

domeniconaso : Non mi stupisce la posizione politica di Valeria Marini. Mi sconvolge, invece, il fatto che parte della comunità ga… - trash_italiano : I tweet e le risposte di Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini ???? - trash_italiano : Non Valeria Marini - AFAntoAnt : RT @AlbertoLetizia2: Per Valeria Marini Giorgia Meloni rispetta l'universo femminile. La stessa Meloni leader di quel partito che ad aprile… - AFAntoAnt : RT @confundustria: Valeria Marini si schiera con la Meloni. L'intellighenzia di destra all'attacco. -