Valeria Marini ‘fan’ della Meloni confonde il carro del Gay pride con quello del vincitore e tira in ballo la religione (Di sabato 27 agosto 2022) Nella giornata di ieri Valeria Marini è stata protagonista di un ‘battibecco’ social con Selvaggia Lucarelli. Il motivo? La stellare showgirl avrebbe manifestato le sue preferenze politiche a favore di Giorgia Meloni, leader di FdI. La stessa Marini, che ora sembra essersi assicurato un posto in prima fila sul carro del vincitore, poco tempo prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 27 agosto 2022) Nella giornata di ieriè stata protagonista di un ‘battibecco’ social con Selvaggia Lucarelli. Il motivo? La stellare showgirl avrebbe manifestato le sue preferenze politiche a favore di Giorgia, leader di FdI. La stessa, che ora sembra essersi assicurato un posto in prima fila suldel, poco tempo prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

domeniconaso : Non mi stupisce la posizione politica di Valeria Marini. Mi sconvolge, invece, il fatto che parte della comunità ga… - trash_italiano : Non Valeria Marini - trash_italiano : I tweet e le risposte di Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini ???? - pameladiverona : RT @gmarcoc: Lo scambio di tweet tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini spero ci spinga, come comunità e movimento #LGBTQ+, a riflettere… - madlyswiftly_ : RT @zorzi_gaia: Valeria Marini perfetto esempio di chi strumentalizza certi temi per hype. Prende parte ad iniziative contro la violenza d… -