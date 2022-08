Vaiolo scimmie: Speranza, 'prudenza ma no allarmismi, anche su West Nile' (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Sul Vaiolo delle scimmie e sul West Nile occorre mantenere un atteggiamento di cautela e di prudenza, ma senza arrivare ad allarmismi che non sarebbero francamente giustificati". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, ai microfoni di 'Non Stop News' su Rtl 102.5. "L'Istituto Superiore di Sanità fa un monitoraggio molto attento, le autorità nazionali e internazionali presidiano con attenzione tutti questi temi - ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 - Credo che dobbiamo seguire come sempre l'evidenza scientifica, avere un atteggiamento di prudenza ma senza allarmismi". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Suldellee suloccorre mantenere un atteggiamento di cautela e di, ma senza arrivare adche non sarebbero francamente giustificati". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ai microfoni di 'Non Stop News' su Rtl 102.5. "L'Istituto Superiore di Sanità fa un monitoraggio molto attento, le autorità nazionali e internazionali presidiano con attenzione tutti questi temi - ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 - Credo che dobbiamo seguire come sempre l'evidenza scientifica, avere un atteggiamento dima senza".

Agenzia_Ansa : Continuano ad aumentare in Italia i casi confermati di vaiolo delle scimmie: sono 740 secondo l'ultimo bollettino d… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - ledicoladelsud : Vaiolo scimmie, Speranza “Prudenza ma no allarmismi. Anche su West Nile” - IlModeratoreWeb : Vaiolo scimmie, Speranza “Prudenza ma no allarmismi. Anche su West Nile” - -