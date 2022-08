“Vacanze fino a ottobre” Sgarbi vara la rivoluzione della scuola

Leggi su iltempo

(Di sabato 27 agosto 2022) «Anon prima delle 10». La proposta lanciata in un tweet da Vittorio, candidato - nel collegio uninominale di Bologna, feudo Pd, in sfida diretta con Pierferdinando Casini -coalizione di centrodestra al Senato alle prossime politiche, ha scatenato reazioni parecchio perplesse di mamme e papà che al mattino lavorano e non sanno dove lasciare i propri figli e come organizzarsi logisticamente. Lui tira dritto sulla sua idea che è pure avvalorata, sul piano didattico, da non pochi studi in materia che evidenziano come l'inizio delle lezioni tra le 8 e le 8.30 non sia proprio funzionale alla produttività dello studio. E la spiega semplicemente: «Lo so benissimo che esiste un segmento di umanità composto da persone che svolgono il mestiere dell'impiegato di banca, del dipendente etc., che hanno orari da rispettare, ...