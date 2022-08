Vacanze: come mantenere il beneficio di questo periodo a settembre (Di sabato 27 agosto 2022) Volete sapere come ritornare dalle Vacanze senza stress e troppi problemi? Quando si torna a casa dopo le Vacanze spesso la malinconia prende il sopravvento. Si pensa a lungo tempo alle passeggiate in riva alla spiaggia e alle giornate intere al mare. Ma anche al tanto divertimento con gli amici. Tornando in ufficio un po’ di tristezza è inevitabile, ma ciò non significa che il cattivo umore e il nervosismo devono presentarsi. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i consigli. (WEB)come ridurre lo stress del dopo vacanza Uno studio americano ha messo sotto osservazione due gruppi di persone: chi doveva partire per le Vacanze e chi invece non è andato. Ovviamente il primo ha espresso un certo entusiasmo mentre il secondo no. Lo studio però ha anche dedotto che ha distanza di pochi ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 agosto 2022) Volete sapereritornare dallesenza stress e troppi problemi? Quando si torna a casa dopo lespesso la malinconia prende il sopravvento. Si pensa a lungo tempo alle passeggiate in riva alla spiaggia e alle giornate intere al mare. Ma anche al tanto divertimento con gli amici. Tornando in ufficio un po’ di tristezza è inevitabile, ma ciò non significa che il cattivo umore e il nervosismo devono presentarsi. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i consigli. (WEB)ridurre lo stress del dopo vacanza Uno studio americano ha messo sotto osservazione due gruppi di persone: chi doveva partire per lee chi invece non è andato. Ovviamente il primo ha espresso un certo entusiasmo mentre il secondo no. Lo studio però ha anche dedotto che ha distanza di pochi ...

