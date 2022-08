Usa: feto senza scatola cranica, la Louisiana nega l'aborto (Di sabato 27 agosto 2022) Una donna della Louisiana incinta con un feto senza scatola cranica è costretta a recarsi in North Carolina per ottenere l'aborto. La donna non è infatti riuscita a trovare un medico nel suo Stato in ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Una donna dellaincinta con unè costretta a recarsi in North Carolina per ottenere l'. La donna non è infatti riuscita a trovare un medico nel suo Stato in ...

