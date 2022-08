US Open 2022, Stefanos Tsitsipas: “Il coaching ammesso? Non cambia niente, per tutti è sempre stato così” (Di sabato 27 agosto 2022) Stefanos Tsitsipas è atteso dagli US Open della verità. Il greco, a New York, non ha mai avuto tanto da gioire, perché si è sempre fermato al massimo al terzo turno. Potrebbe ritrovarsi due italiani sulla strada, Lorenzo Sonego al secondo turno e Matteo Berrettini agli ottavi, ma al momento la sua concentrazione è destinata all’immediato, cioè al colombiano Daniel Elahi Galan. Durante il tradizionale media day, Tsitsipas, che è arrivato in finale a Cincinnati nemmeno sette giorni fa, ha dichiarato: “Mi sembra di stare meglio che mai. Sono più che felice di essere a New York. Mi sono allenato bene in questi giorni“. US Open 2022, il tabellone di Lorenzo Sonego e gli ipotetici avversari: esordio con Jordan Thompson, poi il muro Stefanos ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)è atteso dagli USdella verità. Il greco, a New York, non ha mai avuto tanto da gioire, perché si èfermato al massimo al terzo turno. Potrebbe ritrovarsi due italiani sulla strada, Lorenzo Sonego al secondo turno e Matteo Berrettini agli ottavi, ma al momento la sua concentrazione è destinata all’immediato, cioè al colombiano Daniel Elahi Galan. Durante il tradizionale media day,, che è arrivato in finale a Cincinnati nemmeno sette giorni fa, ha dichiarato: “Mi sembra di stare meglio che mai. Sono più che felice di essere a New York. Mi sono allenato bene in questi giorni“. US, il tabellone di Lorenzo Sonego e gli ipotetici avversari: esordio con Jordan Thompson, poi il muro...

