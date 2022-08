Uomo investito nel Salernitano, trasportato in ospedale in gravi condizioni (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un Uomo di San Rufo, in provincia di Salerno, di 56 anni è stato investito la notte scorsa a Padula nelle vicinanze della chiesa Sant’Alfonso. Il 56enne è ricoverato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla nel reparto di rianimazione. A quanto si apprende da fonti ospedaliere versa in gravissime condizioni: la prognosi è riservata. Ad investirlo una Mercedes condotta da una donna che si è immediatamente fermata prestando i primi soccorsi al 56enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Undi San Rufo, in provincia di Salerno, di 56 anni è statola notte scorsa a Padula nelle vicinanze della chiesa Sant’Alfonso. Il 56enne è ricoverato all’“Luigi Curto” di Polla nel reparto di rianimazione. A quanto si apprende da fonti ospedaliere versa inssime: la prognosi è riservata. Ad investirlo una Mercedes condotta da una donna che si è immediatamente fermata prestando i primi soccorsi al 56enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

