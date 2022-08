Università, Scuola Superiore Meridionale: ultime ore per candidarsi (Di sabato 27 agosto 2022) C’è tempo fino a lunedì 29 agosto per proporsi come allievi della nuova Scuola Superiore Meridionale di Napoli. Il bando è riservato a studentesse e studenti con meno di 21 anni che si iscrivono alle lauree triennali nell’Università degli studi di Napoli Federico II, e a studentesse e studenti under 25 che si iscrivono alle lauree magistrali nello stesso ateneo. La Scuola, dopo l’autonomia acquisita, come istituto di istruzione universitaria di Alta Formazione dottorale ad Ordinamento speciale, accoglierà 40 allievi. Nata per assicurare una più equa distribuzione delle Scuole Superiori nel territorio nazionale allo scopo di scoprire e formare talenti, la Ssm ha sede a Napoli, è unica nel Mezzogiorno e ha il compito di concorrere al generale progresso del sistema universitario e di promuovere la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 agosto 2022) C’è tempo fino a lunedì 29 agosto per proporsi come allievi della nuovadi Napoli. Il bando è riservato a studentesse e studenti con meno di 21 anni che si iscrivono alle lauree triennali nell’degli studi di Napoli Federico II, e a studentesse e studenti under 25 che si iscrivono alle lauree magistrali nello stesso ateneo. La, dopo l’autonomia acquisita, come istituto di istruzione universitaria di Alta Formazione dottorale ad Ordinamento speciale, accoglierà 40 allievi. Nata per assicurare una più equa distribuzione delle Scuole Superiori nel territorio nazionale allo scopo di scoprire e formare talenti, la Ssm ha sede a Napoli, è unica nel Mezzogiorno e ha il compito di concorrere al generale progresso del sistema universitario e di promuovere la ...

