Una Vita, spoiler 29 agosto: Hortensia litiga ancora pubblicamente con Pascual e Liberto le rivela cosa lui ha fatto per loro (Di sabato 27 agosto 2022) Una Vita, spoiler 29 agosto: nella prossima puntata vedremo sicuramente Hortensia, Pascual e Liberto, che s’infurierà con la cognata, rivelandole qualcosa di importante che prima non sapeva. Una Vita, spoiler 29 agosto: Hortensia tratta di nuovo male Pascual in pubblico e Liberto le racconta la verità sul suo conto Hortensia e Pascual ancora ai ferri corti davanti a tutti. La madre di Azucena continua a comportarsi male con il padre di Guillermo e Liberto, che è lì presente, non si trattiene per la rabbia e spiega alla cognata che è grazie al suo “nemico”, che hanno risolto i ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 27 agosto 2022) Una29: nella prossima puntata vedremo sicuramente, che s’infurierà con la cognata,ndole qualdi importante che prima non sapeva. Una29tratta di nuovo malein pubblico ele racconta la verità sul suo contoai ferri corti davanti a tutti. La madre di Azucena continua a comportarsi male con il padre di Guillermo e, che è lì presente, non si trattiene per la rabbia e spiega alla cognata che è grazie al suo “nemico”, che hanno risolto i ...

MattiaBriga : Una delle pagine più romantiche della mia vita ???? “Farò quel che potrò”… @OfficialSSLazio - teatrolafenice : «Il mio motto di vita? Comprare un'opera d'arte al giorno». Nasceva oggi Peggy Guggenheim che portò a Venezia nel 1… - ZanAlessandro : Ius scholae, ddl Zan, legge sul fine vita, sulla cannabis, matrimonio egualitario. E insieme transizione ecologica,… - vallamassa : RT @ferrazza: Un over 65 di sinistra a me molto caro mi ha detto: «Vorrei che non vincesse Meloni perché sono alla fine della mia vita e sa… - medicojunghiano : RT @GuidoCrosetto: Alberto Balocco per molti era l’industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo eno… -