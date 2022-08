Un Posto al Sole, arriva il dramma inaspettato (Di sabato 27 agosto 2022) Un clamoroso colpo di scena potrebbe colpire a breve Un Posto al Sole. Infatti i telespettatori assisteranno ad un dramma inaspettato: le anticipazioni. Sono finalmente in arrivo i nuovi episodi di Un Posto al Sole ed ovviamente non mancheranno le anticipazioni per tutti i telespettatori. Infatti a breve ci sarà un dramma che nessuno si aspetta: ecco cosa succederà. I protagonisti della soap opera ambientata a Napoli (via WebSource)Manca poco a Lunedì 29 agosto, quando sul piccolo schermo di Rai Tre tornerà Un Posto al Sole con gli episodi della nuova stagione. L’orario per la messa in onda è le 20:50, quando i telespettatori potranno finalmente scoprire il destino di Viola e Susanna. Infatti stando alle ... Leggi su vesuvius (Di sabato 27 agosto 2022) Un clamoroso colpo di scena potrebbe colpire a breve Unal. Infatti i telespettatori assisteranno ad un: le anticipazioni. Sono finalmente in arrivo i nuovi episodi di Unaled ovviamente non mancheranno le anticipazioni per tutti i telespettatori. Infatti a breve ci sarà unche nessuno si aspetta: ecco cosa succederà. I protagonisti della soap opera ambientata a Napoli (via WebSource)Manca poco a Lunedì 29 agosto, quando sul piccolo schermo di Rai Tre tornerà Unalcon gli episodi della nuova stagione. L’orario per la messa in onda è le 20:50, quando i telespettatori potranno finalmente scoprire il destino di Viola e Susanna. Infatti stando alle ...

