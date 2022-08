"Un giorno di ordinaria follia", cosa accade in sole 24 ore (Di sabato 27 agosto 2022) UN giorno DI ordinaria follia Rai4 ore 22..55 con Michael Douglas, Barbara Hershey e Robert Duvall. Regia di Joel Schumacher. Produzione USA 1993. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Un qualsiasi mattino in una grande città. Un ingorgo stradale di quelli che se ci capiti ti fanno diventare matto. Michael Douglas matto lo diventa davvero. Molla la macchina e si mette a vagare a piedi disperato.. Motivi di disperazione ne ha . Ha perso il lavoro e anche la moglie. Presto si arma (molto facile in America) e comincia a sparare. Robert Duvall, poliziotto sulle soglie della pensione, cerca di fermarlo. Anche perchè s'è convinto che il disgraziato vuol raggiungere la moglie per ucciderla. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei migliori film americani di fine secolo. .Il secolo davvero finiva. E così molti sogni che gli americani ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) UNDIRai4 ore 22..55 con Michael Douglas, Barbara Hershey e Robert Duvall. Regia di Joel Schumacher. Produzione USA 1993. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Un qualsiasi mattino in una grande città. Un ingorgo stradale di quelli che se ci capiti ti fanno diventare matto. Michael Douglas matto lo diventa davvero. Molla la macchina e si mette a vagare a piedi disperato.. Motivi di disperazione ne ha . Ha perso il lavoro e anche la moglie. Presto si arma (molto facile in America) e comincia a sparare. Robert Duvall, poliziotto sulle soglie della pensione, cerca di fermarlo. Anche perchè s'è convinto che il disgraziato vuol raggiungere la moglie per ucciderla. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei migliori film americani di fine secolo. .Il secolo davvero finiva. E così molti sogni che gli americani ...

