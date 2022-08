Un club di Serie A tenta lo sgarro al Milan per Onana: la situazione (Di sabato 27 agosto 2022) Un fulmine a ciel sereno, di quelli che squarciano in due l’orizzonte. Ciò che è successo nelle ultime ore potrebbe complicare, e non poco, i piani in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. I rossoneri, che da tempo tengono d’occhio il centrocampista classe 2000 in forza al Bordeaux Jean Onana, potrebbero rimanere a bocca asciutta, costretti a rinunciare all’acquisto del giocatore camerunese. A far saltare la trattativa potrebbe essere un club proprio del nostro campionato, che milita in Serie A: Lo Spezia. I liguri si sono inseriti prepotentemente nella trattativa tra Onana ed il Milan, e sembrano avere Serie intenzioni di accaparrarsi il centrocampista. Jean Onana Bordeaux Secondo quanto riportato anche da Sky Sport, Lo Spezia ... Leggi su rompipallone (Di sabato 27 agosto 2022) Un fulmine a ciel sereno, di quelli che squarciano in due l’orizzonte. Ciò che è successo nelle ultime ore potrebbe complicare, e non poco, i piani in casaper quanto riguarda il calciomercato. I rossoneri, che da tempo tengono d’occhio il centrocampista classe 2000 in forza al Bordeaux Jean, potrebbero rimanere a bocca asciutta, costretti a rinunciare all’acquisto del giocatore camerunese. A far saltare la trattativa potrebbe essere unproprio del nostro campionato, che milita inA: Lo Spezia. I liguri si sono inseriti prepotentemente nella trattativa traed il, e sembrano avereintenzioni di accaparrarsi il centrocampista. JeanBordeaux Secondo quanto riportato anche da Sky Sport, Lo Spezia ...

