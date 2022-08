Ultime Notizie – Zaporizhzhia, bombardamenti nella regione: almeno 5 morti (Di sabato 27 agosto 2022) almeno cinque persone sono rimaste uccise a causa di bombardamenti nella zona di Kamianka, località “temporaneamente occupata” nella regione di Zaporizhzhia. A denunciarlo è stato il governatore locale, Oleksandr Starukh, che ha accusato i russi per l’attacco. Su Telegram ha spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo le Notizie degli abitanti dell’area potrebbero esserci persone sotto le macerie. “I russi disumani hanno ucciso Anastasia Borovyk e i suoi due bambini di otto e due anni”, ha scritto, precisando che la donna di 29 anni era a capo del centro culturale di Kamianka. Nessun dettaglio sull’identità delle altre persone rimaste uccise. Secondo Starukh ci sono stati almeno sei attacchi “dal territorio occupato contro edifici ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022)cinque persone sono rimaste uccise a causa dizona di Kamianka, località “temporaneamente occupata”di. A denunciarlo è stato il governatore locale, Oleksandr Starukh, che ha accusato i russi per l’attacco. Su Telegram ha spiegato che il bilancio potrebbe aggravarsi perché secondo ledegli abitanti dell’area potrebbero esserci persone sotto le macerie. “I russi disumani hanno ucciso Anastasia Borovyk e i suoi due bambini di otto e due anni”, ha scritto, precisando che la donna di 29 anni era a capo del centro culturale di Kamianka. Nessun dettaglio sull’identità delle altre persone rimaste uccise. Secondo Starukh ci sono statisei attacchi “dal territorio occupato contro edifici ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - DonatellaLopez : Elezioni 2022, in treno riduzioni fino al 70% per andare a votare - TrulliMartina : Elezioni 2022, in treno riduzioni fino al 70% per andare a votare -