Ultime Notizie – Trattato non proliferazione nucleare, Russia blocca adozione testo conferenza (Di sabato 27 agosto 2022) La Russia ha bloccato l'adozione di una dichiarazione congiunta al termine della Decima conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare, che ha preso il via il primo agosto all'Onu e si è conclusa nelle scorse ore. "Con mio profondo rammarico, questa conferenza non è stata in grado di raggiungere un consenso", ha detto il presidente della riunione, Gustavo Zlauvinen. Senza entrare nei dettagli, un rappresentante russo ha segnalato obiezioni di Mosca su cinque paragrafi della bozza della dichiarazione finale, parlando di posizioni sostenute anche da altri Paesi. Ma dopo la dichiarazione russa i delegati di decine di Paesi hanno manifestato disappunto e fatto sapere che erano d'accordo con la dichiarazione.

