Ultime Notizie – Torna a Singapore l’Italian Film Festival (Di sabato 27 agosto 2022) Torna a Singapore l’Italian Film Festival (IFF 2022) e quest’anno – dal 14 al 25 settembre – festeggia la sua ventesima edizione. E’ presentato dall’Ambasciata d’Italia a Singapore, che per l’occasione ha voluto la partecipazione – in presenza – dei Manetti Bros. (Marco e Antonio Manetti), con il loro “Diabolik” come Film di apertura. “Il cinema italiano – ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani – è in rapida evoluzione, e con l’Italian Film Festival di quest’anno abbiamo voluto raccontarlo cosi’. Sara’ una selezione molto ampia degli ultimi successi del cinema italiano. Apriremo con i Manetti Bros. che verranno a Singapore. Tredici Film, per quasi due settimane il pubblico di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022)(IFF 2022) e quest’anno – dal 14 al 25 settembre – festeggia la sua ventesima edizione. E’ presentato dall’Ambasciata d’Italia a, che per l’occasione ha voluto la partecipazione – in presenza – dei Manetti Bros. (Marco e Antonio Manetti), con il loro “Diabolik” comedi apertura. “Il cinema italiano – ha dichiarato l’Ambasciatore Mario Vattani – è in rapida evoluzione, e condi quest’anno abbiamo voluto raccontarlo cosi’. Sara’ una selezione molto ampia degli ultimi successi del cinema italiano. Apriremo con i Manetti Bros. che verranno a. Tredici, per quasi due settimane il pubblico di ...

