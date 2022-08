Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 19:10 (Di sabato 27 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno cronaca in apertura andiamo in Abruzzo perché tre ragazzi tra i 25 Ei 30 anni sono stati colpiti sul Gran Sasso d’Italia mentre erano impegnati in un’escursione a Campo Imperatore da un fulmine erano 100 metri dall’auto uno dei tre sarebbe in condizioni più gravi è stato portato in ospedale a L’Aquila nelle vicinanze c’erano dei tecnici del soccorso alpino che hanno chiamato subito lunedì soccorso gli episodi sulle vittime di fulmini comincia ad essere numerosi in Italia in quest’estate fortissimi temporali improvvisi solo di ieri la notizia di due ciclisti morti folgorati dalle montagne delle Torinese uno dei due era l’industriale Alberto Balocco 53 anni appena compiuti amministratore delegato dell’omonima industria Dolciaria nel cuneese a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 agosto 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno cronaca in apertura andiamo in Abruzzo perché tre ragazzi tra i 25 Ei 30 anni sono stati colpiti sul Gran Sasso d’Italia mentre erano impegnati in un’escursione a Campo Imperatore da un fulmine erano 100 metri dall’auto uno dei tre sarebbe in condizioni più gravi è stato portato in ospedale a L’Aquila nelle vicinanze c’erano dei tecnici del soccorso alpino che hanno chiamato subito lunedì soccorso gli episodi sulle vittime di fulmini comincia ad essere numerosi in Italia in quest’estate fortissimi temporali improvvisi solo di ieri la notizia di due ciclisti morti folgorati dalle montagne delle Torinese uno dei due era l’industriale Alberto Balocco 53 anni appena compiuti amministratore delegato dell’omonima industria Dolciaria nel cuneese a ...

