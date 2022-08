Ultime Notizie – Meteo weekend, tra sabato e domenica temporali improvvisi: ecco dove (Di sabato 27 agosto 2022) ‘temporali sparsi’ nel weekend sull’Italia. Questa breve previsione, ‘temporali sparsi’, spiega il sito www.iLMeteo.it, “viene spesso tradotta come maltempo, come weekend rovinato dalla pioggia, dal vento e dai cieli grigi; tuttavia, se analizziamo meglio il concetto, vediamo che ‘temporali’ sta per piogge di una breve durata temporale, mentre l’aggettivo ‘sparsi’ rappresenta una distribuzione geografica non omogenea. In altre parole potremmo dire ‘qualche pioggia di breve durata’ in ‘qualche zona’, asciutto e soleggiato altrove”. “E’ quello che succederà in questo weekend – dicono gli esperti – quando in alcune zone avremo dei temporali, a tratti anche intensi, e sul restante territorio italiano splenderà il sole: in seguito questi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) ‘sparsi’ nelsull’Italia. Questa breve previsione, ‘sparsi’, spiega il sito www.iL.it, “viene spesso tradotta come maltempo, comerovinato dalla pioggia, dal vento e dai cieli grigi; tuttavia, se analizziamo meglio il concetto, vediamo che ‘’ sta per piogge di una breve durata temporale, mentre l’aggettivo ‘sparsi’ rappresenta una distribuzione geografica non omogenea. In altre parole potremmo dire ‘qualche pioggia di breve durata’ in ‘qualche zona’, asciutto e soleggiato altrove”. “E’ quello che succederà in questo– dicono gli esperti – quando in alcune zone avremo dei, a tratti anche intensi, e sul restante territorio italiano splenderà il sole: in seguito questi ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - junews24com : Juve Roma, la gara di Dybala: «Vuole rivincite». La rivelazione - - corgiallorosso : #Roma, ecco il calendario del girone d’Europa League: esordio in trasferta in Bulgaria -