Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, sondaggi: Fratelli d’Italia sorpassa il Pd (Di sabato 27 agosto 2022) Elezioni politiche 2022, “con il 24,7% Fratelli d’Italia” potrebbe superare “il Pd dato in calo al 23,3%”. Lo dicono le intenzioni di voto del Termometro politico nel sondaggio effettuato tra il 23 e il 25 agosto. “Stabile la Lega al 14,3%, mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. “Agli intervistati è stato chiesto cosa si dovrebbe fare nel caso in cui dopo le Elezioni nessuno degli schieramenti in campo dovesse avere la maggioranza per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022), “con il 24,7%” potrebbe superare “il Pd dato in calo al 23,3%”. Lo dicono le intenzioni di voto del Termometro politico nelo effettuato tra il 23 e il 25 agosto. “Stabile la Lega al 14,3%, mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. “Agli intervistati è stato chiesto cosa si dovrebbe fare nel caso in cui dopo lenessuno degli schieramenti in campo dovesse avere la maggioranza per ...

