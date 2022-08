Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, Salvini a Di Maio: “Io rispondo solo agli italiani” (Di sabato 27 agosto 2022) “Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente, solo i cittadini italiani. Io rispondo solo a loro e difendo solo l’interesse nazionale. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!”. Così Matteo Salvini replica via Twitter a Luigi Di Maio che in un’intervista a Repubblica ha parlato di “ombre” russe che “gravitano sul nostro Paese e toccano istituzioni, partiti, dirigenti politici. Anche la campagna elettorale è inquinata”. “La Lega ha un patto con Russia unita e, se la Destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin” ha detto Di Maio. Durante un comizio a Barletta Salvini è poi tornato a parlare del Pnrr. “Mi son ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “Gigi, guarda che il 25 settembre voteranno, liberamente e democraticamente,i cittadini. Ioa loro e difendol’interesse nazionale. E tu? Hai forse paura del loro giudizio? Dai, male che vada trovi un navigator che ti dà una mano. Viva la Libertà!”. Così Matteoreplica via Twitter a Luigi Diche in un’intervista a Repubblica ha parlato di “ombre” russe che “gravitano sul nostro Paese e toccano istituzioni, partiti, dirigenti politici. Anche la campagna elettorale è inquinata”. “La Lega ha un patto con Russia unita e, se la Destra dovesse andare al governo, ci porterà in braccio a Putin” ha detto Di. Durante un comizio a Barlettaè poi tornato a parlare del Pnrr. “Mi son ...

