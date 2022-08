Ultime Notizie – Elezioni 2022, Valeria Marini: “Mio tweet non politico ma per stigmatizzare aggressività Lucarelli” (Di sabato 27 agosto 2022) “Spero di chiarire e mettere un punto a questa diatriba con Selvaggia Lucarelli. Il mio tweet di ieri si riferiva solo all’atteggiamento sempre aggressivo che ha la Lucarelli verso tutti e in particolare verso le altre donne, ma non aveva niente a che vedere con l’ideologia politica di Giorgia Meloni, che io stimo come donna anche se posso non condividerne le idee politiche”. Così Valeria Marini, conversando con l’Adnkronos, spiega il senso del suo tweet di ieri in cui replicava a una frase della giornalista. La Lucarelli infatti aveva scritto: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista a Giorgia Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Frase cui Valeria Marini replicava con un post: “Cara ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “Spero di chiarire e mettere un punto a questa diatriba con Selvaggia. Il miodi ieri si riferiva solo all’atteggiamento sempre aggressivo che ha laverso tutti e in particolare verso le altre donne, ma non aveva niente a che vedere con l’ideologia politica di Giorgia Meloni, che io stimo come donna anche se posso non condividerne le idee politiche”. Così, conversando con l’Adnkronos, spiega il senso del suodi ieri in cui replicava a una frase della giornalista. Lainfatti aveva scritto: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista a Giorgia Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Frase cuireplicava con un post: “Cara ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - lillo743 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Iss, per no vax fino a 6 volte più alto rischio morte, 4 volte intensiva - Giustinianorex : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Iss, per no vax fino a 6 volte più alto rischio morte, 4 volte intensiva -