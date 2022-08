Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Avanti con Draghi e larga coalizione per Paese al sicuro” (Di sabato 27 agosto 2022) “Quando l’Ue è debole l’Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della Bce sono più selettive e condizionate. Tutto porta a ritenere che l’unica soluzione per tenere il Paese al sicuro è andare Avanti con Draghi e una larga coalizione. Non è tempo di salti nel buio”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. “La posizione della banca centrale americana – rimarca in un altro tweet – rende il quadro economico più severo anche per l’UE e l’Italia. Fare promesse costose/irrealizzabili accelera l’uscita dal nostro debito degli investitori. Rimettere in discussione gli impegni europei è più pericoloso che mai”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) “Quando l’Ue è debole l’Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della Bce sono più selettive e condizionate. Tutto porta a ritenere che l’unica soluzione per tenere ilalè andarecone una. Non è tempo di salti nel buio”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo. “La posizione della banca centrale americana – rimarca in un altro tweet – rende il quadro economico più severo anche per l’UE e l’Italia. Fare promesse costose/irrealizzabili accelera l’uscita dal nostro debito degli investitori. Rimettere in discussione gli impegni europei è più pericoloso che mai”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

