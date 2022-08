Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 21.805 contagi e 80 morti: bollettino 27 agosto (Di sabato 27 agosto 2022) Sono 21.085 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 158.286 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. In calo i ricoveri pari a 5.668, 159 in meno rispetto a ieri, e 227 terapie intensive occupate, 4 in meno rispetto a ieri. I DATI DELLA REGIONE LAZIO – Sono 1.663 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 27 agosto 2022) Sono 21.085 i nuovida Coronavirus in, 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80. Nelle24 ore sono stati processati 158.286 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,7%. In calo i ricoveri pari a 5.668, 159 in meno rispetto a ieri, e 227 terapie intensive occupate, 4 in meno rispetto a ieri. I DATI DELLA REGIONE LAZIO – Sono 1.663 i nuovida Coronavirus, 272022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati ...

