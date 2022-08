Ultime Notizie – Bonus casa 30mila euro | ecco dove e come ottenerlo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 27 agosto 2022) Lo spopolamento dei borghi italiani è un fenomeno che affligge diverse zone della penisola. Nel corso degli anni sono state numerose le offerte dimensili o una tantum per l’acquisto, l’ammodernamento e l’investimento in zone a rischio spopolamento. L’ultimo uscito tra icontro lo spopolamento mette a disposizione 5 milioni diper l’acquisto di unanei comuni dell’Appennino, per la precisione in Emilia-Romagna. Il, in forma di contributo a fondo perduto, può arrivare da un minimo di 10mila a un massimo diper l’acquisto di unain un comune montano. Ilin montagna della regione Emilia-Romagna dapermette di agevolare ...