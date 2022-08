UFFICIALE – Si ferma Ounas: affaticamento alla coscia per lui (Di sabato 27 agosto 2022) affaticamento alla coscia destra per Ounas: salta Firenze Il comunicato della SSC Napoli sul suo sito UFFICIALE: Si ferma Adam Ounas. L’algerino ha riportato un affaticamento … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 agosto 2022)destra per: salta Firenze Il comunicato della SSC Napoli sul suo sito: SiAdam. L’algerino ha riportato un… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

venti4ore : Non si ferma ad un posto di blocco. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale - Adoir8_ : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Si ferma Ounas: affaticamento alla coscia destra - tuttonapoli : UFFICIALE - Si ferma Ounas: affaticamento alla coscia destra - sportli26181512 : Genoa, si ferma Ekuban: a Pisa ballottaggio Aramu-Yeboah: Neanche il tempo di arrivare al Genoa che per Mattia Aram… - Breaking24_7 : RT @milanomagazine: A Biella arrestato un 21enne che non si è fermato all’alt dei Carabinieri. Ritenuto responsabile di resistenza a Pubbli… -