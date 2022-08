UFFICIALE – Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Leggi su 11contro11

(Di sabato 27 agosto 2022) Grande colpo per il futuro quelloche, poche ore fa, ha annunciato attraverso il proprio sitol’acquisto di. Centravanti danese classe 2003, arriva dallo Sturm Graz con il quale in due stagioni ha messo a segno 14 gol in 26 presenze. Cresciuto nelle giovanili del Copenaghen, è entrato quest’anno nel giro dell’under 21 della Danimarca grazie alle grandi qualità messe in mostra nel campionato austriaco.tecnico, veloce e dal grande fiuto del gol, nonostante la giovanissima età viene già paragonato ad un fuoriclasse del calibro di Haaland. Ora per il danese avrà inizio una nuova avventura in Serie A in una grande squadra come l’Atalanta. Con la maglia nerazzura, inoltre,avrà la possibilità di migliorare allenandosi con due grandi ...