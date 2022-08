Ucraina, Zelensky su centrale Zaporizhzhia: “Situazione resta molto pericolosa” (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Voglio sottolineare che la Situazione resta molto rischiosa e pericolosa”. Si è espresso così, nelle scorse ore, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riguardo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Qualsiasi ripetizione degli eventi di giovedì, qualsiasi disconnessione dell’impianto dalla rete, qualsiasi azione della Russia che possa innescare lo spegnimento dei reattori – ha detto – porterà ancora una volta la centrale a un passo dal disastro”. Il presidente, dopo gli scambi di accuse tra Mosca e Kiev, ha ribadito l’importanza della missione dell’Aiea “il prima possibile” e del “ritiro delle truppe russe” dall’area. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 27 agosto 2022) (Adnkronos) – “Voglio sottolineare che larischiosa e”. Si è espresso così, nelle scorse ore, il presidente ucraino Volodymyr, riguardo allanucleare di. “Qualsiasi ripetizione degli eventi di giovedì, qualsiasi disconnessione dell’impianto dalla rete, qualsiasi azione della Russia che possa innescare lo spegnimento dei reattori – ha detto – porterà ancora una volta laa un passo dal disastro”. Il presidente, dopo gli scambi di accuse tra Mosca e Kiev, ha ribadito l’importanza della missione dell’Aiea “il prima possibile” e del “ritiro delle truppe russe” dall’area. L'articolo proviene da Italia Sera.

