Ucraina: Mosca accusa Kiev di aver bombardato la centrale di Zaporizhzhia (Di sabato 27 agosto 2022) Il ministero della Difesa russo afferma che l'artiglieria Ucraina ha sparato 17 proiettili contro il complesso della centrale nucleare di Zaporizhia. 27 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022) Il ministero della Difesa russo afferma che l'artiglieriaha sparato 17 proiettili contro il complesso dellanucleare di Zaporizhia. 27 agosto 2022

