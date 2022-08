Ucraina: altre 3 navi con cereali lasciano i porti di Odessa (Di sabato 27 agosto 2022) altre tre navi cariche di cereali ucraini hanno lasciato questa mattina i porti della regione di Odessa: lo ha reso noto su Twitter il ministero della Difesa turco. Lo riporta Ukrinform. Ieri erano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 27 agosto 2022)trecariche diucraini hanno lasciato questa mattina idella regione di: lo ha reso noto su Twitter il ministero della Difesa turco. Lo riporta Ukrinform. Ieri erano ...

Avvenire_Nei : “Olexandr Korniakov è ricercato a causa delle immagini che provano gli spari contro i civili inermi a Kherson. Ci h… - iacovettide : @La_manina__ Secondo tale logica, gli altri dovrebbero trasferirsi in Ucraina. E, inoltre, ci sono altre 70 guerre, nel mondo. - KinFiredragon89 : @toiletfran @AleDePas @FrancoFracassi1 E sicuro come è sicura la morte che non sono c***i della Russia quello che s… - antares7539 : @Qua_Agatha Ho l'impressione che la 'questione' Ucraina sia stato il cavallo di Troia : è un' agenda che doveva ini… - DAmboldi : @Aramcheck76 @moro_thomas …azz, beh la NATO dopo la lezione presa in Ucraina dall’esercito russo non penso abbia in… -