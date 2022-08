Tutto chiede salvezza | dal 14 ottobre la nuova serie tv targata Netflix

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 agosto 2022) Novità perItalia: infatti è stata annunciata ladi 7 episodi, liberamente tratta dall’omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020, sarà disponibile su, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 142022.: latratta dal romanzo di Daniele Mencarelli. (L to R) Vincenzo Crea as Gianluca, Federico Cesari as Daniele in episode 101 of...