Tutti impazzivano per Lupo Lucio de La Melevisione | che cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita | la svolta

Guidolino8 : Questa l’ho vista dai distinti e impazzivano tutti, figuriamoci in Curva Alla prossima col Lecce starò lì e curios… -

ilgazzettino.it

...giura che i Nirvana lo hanno scelto per quel video solo perché lui aveva il reel peggiore di... Kurt invece voleva solo che si vedesse la band che suonava e i ragazzi che". Il video ...Quando cantava 'A sky full of stars' dei Coldplay. E io mi innamoravo sempre di più. Quel testo lo dedicava ogni volta al nonno che era mancato e al quale era legatissimo'. Se ... La fidanzata di Sebastiano: «Fosse rimasto con me a Jesolo sarebbe ancora vivo» Tutti impazzivano per il simpaticissimo Lupo Lucio de La Melevisione, ma sapete che cosa fa oggi Dopo il successo è arrivata la svolta.SAN BIAGIO - Quello che li univa era un filo invisibile fatto di note e di armonia. «Cantavamo la stessa musica. Ci siamo conosciuti tre anni fa. Io volevo prendere lezioni di canto e una ...