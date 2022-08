Tunisia | Saied al Ticad | serve nuovo modello sviluppo Africa

NotizieGeopolit : Tunisia. Vertice Ticad: Saied accoglie Ghali del Polisario, la delegazione marocchina si ritira - cstn84 : Gli accordi con l'autocrate Kais Saied funzionano alla grande: #Tunisia : unità della Guardia Costiera hanno blocc… - cstn84 : Il #Marocco ritira per consultazioni il suo ambasciatore in #Tunisia dopo l'incontro di Kais Saied con il capo del… - ANSA_med : Tunisia: presidente Saied ribadisce lotta a speculatori. Di fronte a rinnovata carenza di alcuni generi alimentari… - ANSA_med : Presidente Tunisia Saied ribadisce lotta a speculatori. Di fronte a rinnovata carenza di alcuni generi alimentari |… -

Ticad 8, secondo"è un'occasione per confrontarsi su molti temi e per fare una lettura obiettiva del passato per poter attraversare insieme una nuova fase al fine di garantire tutte le ...Tra i capi di Stato e di governo incontrati dal presidente tunisinovi è stato appunto Ghali, cosa che di fatto ha dato l'endorsement dellaalla causa del Polisario, una mossa forse ..."Oggi serve un nuovo approccio allo sviluppo in Africa basato sulla giustizia sociale e sui diritti umani". Sono le parole del presidente tunisino Kais Saïed in apertura dell'ottava Conferenza interna ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...