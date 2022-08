"Tu sei il male". Dio perdona, padre Slava no: perché adesso Putin trema davvero (Di sabato 27 agosto 2022) Un minuscolo prefabbricato alla periferia di Kiev, lungo il Dnipro. Tra filo spinato, checkpoint e condomini che coprono il cielo, padre Yaroslav Yasenets parla ai suoi fedeli. La grande croce di legno fuori dalla sua Chiesa si staglia nel cielo contro il filo spinato regalando una potente immagine di spiritualità guerriera. Intona le sue antichissime omelie ortodosse agitando l'incensiere e immergendo pezzetti di pane nel calice. «Preghiamo per coloro che soffrono e per la pace sulla terra» intona rivolto verso l'icona di Gesù battezzato nel Giordano. Parla di pace padre Yaroslav ma non solo. Lo spirito buonista di molte messe nostrane sembra del tutto assente. Il giovane prete ortodosso parla di coraggio, di guerra, di patria. Le sue omelie sono ascoltate da decine di giovani, molti dei quali in uniforme. «Per me benedire i soldati che partono per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Un minuscolo prefabbricato alla periferia di Kiev, lungo il Dnipro. Tra filo spinato, checkpoint e condomini che coprono il cielo,Yaroslav Yasenets parla ai suoi fedeli. La grande croce di legno fuori dalla sua Chiesa si staglia nel cielo contro il filo spinato regalando una potente immagine di spiritualità guerriera. Intona le sue antichissime omelie ortodosse agitando l'incensiere e immergendo pezzetti di pane nel calice. «Preghiamo per coloro che soffrono e per la pace sulla terra» intona rivolto verso l'icona di Gesù battezzato nel Giordano. Parla di paceYaroslav ma non solo. Lo spirito buonista di molte messe nostrane sembra del tutto assente. Il giovane prete ortodosso parla di coraggio, di guerra, di patria. Le sue omelie sono ascoltate da decine di giovani, molti dei quali in uniforme. «Per me benedire i soldati che partono per il ...

