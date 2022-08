Trombe d’aria | un pericolo che colpisce anche alcune Regioni italiane Come si formano

poliziadistato : In queste ore il #maltempo ha colpito varie parti d'Italia. Nelle foto l'intervento delle Volanti del commissariat… - Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - davidefent : RT @LuRicci74: Domani su @DomaniGiornale mio racconto sui cambiamenti climatici e sulle “nuove” trombe d’aria buzzatiane. Con una illustraz… - LuRicci74 : Domani su @DomaniGiornale mio racconto sui cambiamenti climatici e sulle “nuove” trombe d’aria buzzatiane. Con una… - daria_meinardi : @ellyesse vada a vedere i dati, infatti i dati smentiscono l'emergenza, ma non solo, andate a vedere le notizie deg… -

Il nostro territorio è spesso colpito da siccità ed ondate di calore estreme ma anche daed intensi nubifragi che creano non pochi danni alla popolazione e agli agricoltori. Ai disagi ...All'epoca gli eventi estremi causati dal riscaldamento del mare, come uragani e, erano ancora rari alle nostre latitudini. Ora non più, per cui quando soffia vento di burrasca come ...