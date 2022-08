Trionfo italiano al ManxGP | Curinga e la Paton vincono nella Junior

Palazzo_Chigi : Gli Europei di nuoto di #Roma2022 sono stati una straordinaria festa per lo #sport italiano: grande partecipazione… - matteosalvinimi : Orgoglio italiano! ???? Repost: Corriere della Sera Si sono conclusi domenica 21 agosto gli Europei di nuoto 2022, c… - Sereciv : RT @matteosalvinimi: Orgoglio italiano! ???? Repost: Corriere della Sera Si sono conclusi domenica 21 agosto gli Europei di nuoto 2022, con… - PDariofo : RT @Walterbart1: Il lungo applauso ieri a Rimini da parte del popolo di CL a GM anticipa il risultato delle elezioni. Sarà un trionfo. Dopo… - PulcinoRossoner : RT @vaux_hall: Chissà cosa cazzo capirà l'italiano medio di questo tweet, probabilmente che è a favore degli stupri. Altro trionfo di anti-… -

Incredibile al Manx Grand Prix : l'Italia torna a vincere sull'Isola di Man come non accadeva dai tempi di Giacomo Agostini, grazie ad un grandedi Francesco Curinga nella classe Junior in sella alla Paton S1 - R del team ILR di Ian Lougher. Partito con il numero 1, l'ormai esperto centauro tricolore è riuscito a tenere testa ad un ...... poi a ballare, sulle note dei salentini che lo portano in… questo è il calcio ... un giocatore dall'elevato tasso tecnico, uno dei pochi - se non altro nel campionato- a ...In sella alla S1-R, il pilota tricolore conquista un grande successo dopo un acceso duello con Williams, costretto al ritiro. Bene anche Majola, quarto ...Alcuni dei sondaggi politici realizzarti in vista delle elezioni del 25 settembre non riportano solo i dati relativi ai partiti e alle coalizioni ma ...