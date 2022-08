Triennale Milano: aperture, padiglioni e tema della 23esima esposizione internazionale (Di sabato 27 agosto 2022) Dal 15 all’11 dicembre Milano ospiterà la 23esima esposizione internazionale Triennale. tema principale di questa edizione è l’ignoto. Le mostre sono frutto della collaborazione di oltre 400 architetti, designer, scienziati e artisti da 40 Paesi del mondo. Ecco come è articolata, quali sono i prezzi e gli orari di apertura. Triennale Milano: la struttura dell’esposizione Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 agosto 2022) Dal 15 all’11 dicembreospiterà laprincipale di questa edizione è l’ignoto. Le mostre sono fruttocollaborazione di oltre 400 architetti, designer, scienziati e artisti da 40 Paesi del mondo. Ecco come è articolata, quali sono i prezzi e gli orari di apertura.: la struttura dell’

Billa42_ : Triennale Milano: aperture, padiglioni e tema della 23esima esposizione internazionale - ServiBeatrice : 'Non sappiamo di non sapere.' Consiglio vivamente una visita a questa mostra, proprio in questo periodo, per uscire… - Stevefromit : RT @VaniaToni1: A #Milano nel 2022 'L’insondabile sarà in mostra alla #Triennale' @StefanoBoeri anticipa 'Unknown, Unknowns' tema della XXI… - Stevefromit : RT @Gazzettalombard: 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano Unknown Unknowns (Quello che non sappiamo di non sapere) An Introdu… - Stevefromit : RT @ersiliascarpett: Unknown Unknowns: Triennale Milano presenta la nuova esposizione -