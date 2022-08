Trevisani non ha dubbi: “Ronaldo al Napoli? Si farà al 99%” (Di sabato 27 agosto 2022) Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Di seguito le principali dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 07: Cristiano Ronaldo of Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Brighton & Hove Albion at Old Trafford on August 07, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)“Secondo me Inter e Milan hanno le squadre migliori in campionato. Anche il Napoli è tra le prime tre ed è insidiosa. Ronaldo al Napoli? Al 99% si farà. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per Napoli. Perdendo Osimhen e prendendo Ronaldo, il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 27 agosto 2022) Riccardo, giornalista di Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Pentasport di Radio Bruno. Di seguito le principali dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: MANCHESTER, ENGLAND – AUGUST 07: Cristianoof Manchester United in action during the Premier League match between Manchester United and Brighton & Hove Albion at Old Trafford on August 07, 2022 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)“Secondo me Inter e Milan hanno le squadre migliori in campionato. Anche ilè tra le prime tre ed è insidiosa.al? Al 99% si. Se Osimhen dovesse andare allo United, sarebbe un’operazione negativa per. Perdendo Osimhen e prendendo, il ...

