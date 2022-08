Tremendo risveglio per Anna Falchi: una collega le ‘ruba’ l’amatissimo fidanzato (Di sabato 27 agosto 2022) Anna Falchi avrà sicuramente avuto modo di vedere la collega al fianco del suo ex fidanzato e in molti si chiedono che cosa avrà pensato e si tratta di una coppia o meno. La conduttrice de I Fatti Vostri è una di quelle donne di una bellezza disarmante e senza tempo. Per lei il tempo sembra davvero non passare mai e il pubblico l’apprezza sempre più. Anna Falchi-Altranotizia (fonte: Google)Anna Falchi negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la sua vita sentimentale dato che ha chiuso una lunga storia d’amore. Ciò che ha attirato la curiosità maggiormente è stato il suo nuovo flirt scoperto dai paparazzi prima dell’estate. Nel frattempo, però non ha fatto parlare il mondo del gossip soltanto lei, ora è arrivato difatti il ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 agosto 2022)avrà sicuramente avuto modo di vedere laal fianco del suo exe in molti si chiedono che cosa avrà pensato e si tratta di una coppia o meno. La conduttrice de I Fatti Vostri è una di quelle donne di una bellezza disarmante e senza tempo. Per lei il tempo sembra davvero non passare mai e il pubblico l’apprezza sempre più.-Altranotizia (fonte: Google)negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la sua vita sentimentale dato che ha chiuso una lunga storia d’amore. Ciò che ha attirato la curiosità maggiormente è stato il suo nuovo flirt scoperto dai paparazzi prima dell’estate. Nel frattempo, però non ha fatto parlare il mondo del gossip soltanto lei, ora è arrivato difatti il ...

LGrullita : @Domenico1oo777 La simpatia porta un nome. Il tuo ?? ciao amico mio che risveglio tremendo ve - SUNSHlNEW00 : Che risveglio tremendo mamma mia col cavolo che mangio a pranzo, non voglio stare accanto a mio fratello - EmaCerquiglini : Aumento spaventoso della #mortalità tra 0 e 14 anni dal 2021. La causa sappiamo quale sia, ma in pochi hanno il cor… - infoitcultura : Tristissimo risveglio per Francesco Renga: Ambra ha rivelato tremendo retroscena -