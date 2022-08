Travolse uccidendo 22enne | arresti domiciliari per il 34 enne accusato di omicidio stradale

(Di sabato 27 agosto 2022) Teramo - Lo scorso 22 agosto aveva investito e ucciso una ragazza di 22 anni che rincasava assieme ad altri due amici: oggi il 34di Roseto che ha investito e ucciso Flavia Di Bonaventura è stato arrestato ai, peraggravato dalla guida in stato di ebbrezza e senza copertura assicurativa sull'auto. Davide De Felicibus era piombato con la sua Panda sui tre amici a Scerne di Pineto sulla statale 16 Adriatica. Ad accogliere la richiesta della procura teramana Il gip del tribunale di Teramo, Roberto Veneziano. Gli organi della vittima sono stati donati. leggi tutto

