Tragedia in volo, lo sportello si stacca dall’aereo e precipita: scoppia il panico tra i turisti (Di sabato 27 agosto 2022) Una notizia decisamente incredibile è giunta in queste ore dalla Sardegna. Lo sportello di sicurezza di un aereo si è staccato mentre il mezzo era in volo. Si trattava del velivolo di una compagnia autorizzata al sorvolo per il lancio dei paracadutisti. Tra i passeggeri si è scatenato il caos, così come tra i residenti della zona in cui il pezzo è precipitato dopo un consistente volo. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto nei cieli italiani.



panico nei cieli della Sardegna in queste ultime ore. Lo sportello di sicurezza di un aereo per il lancio dei paracadutisti, decollato dall’aeroporto di Arbatax, si è staccato mentre il mezzo era in volo ed è caduto in un quartiere residenziale tra Arbatax e ... Leggi su tvzap (Di sabato 27 agosto 2022) Una notizia decisamente incredibile è giunta in queste ore dalla Sardegna. Lodi sicurezza di un aereo si èto mentre il mezzo era in. Si trattava del velidi una compagnia autorizzata al sorper il lancio dei paracadutisti. Tra i passeggeri si è scatenato il caos, così come tra i residenti della zona in cui il pezzo èto dopo un consistente. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto nei cieli italiani.nei cieli della Sardegna in queste ultime ore. Lodi sicurezza di un aereo per il lancio dei paracadutisti, decollato dall’aeroporto di Arbatax, si èto mentre il mezzo era ined è caduto in un quartiere residenziale tra Arbatax e ...

mattinodipadova : Tragedia in volo. Ma chi era ai comandi dell’aereo in cui è morto Enrico Peron? Quello che sappiamo finora - Luisella49 : RT @ilsussidiario: Piloti s'addormentano in volo a 11mila metri/ Tragedia sfiorata: atterraggio mancato… - ilsussidiario : Piloti s'addormentano in volo a 11mila metri/ Tragedia sfiorata: atterraggio mancato… - lacittanews : È di 4 morti il bilancio della tragedia avvenuta in Perù, nella località archeologica di Machu Picchu. Un pullman c… - News24Italy : #Si schianta in volo in Francia, muore pilota padovano di 33 anni -