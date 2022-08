Tragedia in Germania, bambina italiana di 7 anni muore in vacanza: travolta da una statua di marmo (Di sabato 27 agosto 2022) Tragedia in Germania. Una bambina di 7 anni, Lavinia Trematerra, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 26 agosto, mentre giocava nel giardino di un hotel di Monaco di Baviera, dove si trovava in vacanza con i genitori. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la bambina sarebbe stata travolta da una statua di marmo non fissata al suolo mentre giocava in un giardino dell’albergo, sotto gli occhi del padre. Purtroppo malgrado il pronto intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale la bambina non si è salvata. Lavinia era figlia di due avvocati di Napoli, Michele Trematerra e Valentina Poggi. Ed è stata proprio la madre a diffondere sui social la notizia, poche ore dopo il drammatico incidente. In un breve post, ... Leggi su open.online (Di sabato 27 agosto 2022)in. Unadi 7, Lavinia Trematerra, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 26 agosto, mentre giocava nel giardino di un hotel di Monaco di Baviera, dove si trovava incon i genitori. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, lasarebbe statada unadinon fissata al suolo mentre giocava in un giardino dell’albergo, sotto gli occhi del padre. Purtroppo malgrado il pronto intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale lanon si è salvata. Lavinia era figlia di due avvocati di Napoli, Michele Trematerra e Valentina Poggi. Ed è stata proprio la madre a diffondere sui social la notizia, poche ore dopo il drammatico incidente. In un breve post, ...

