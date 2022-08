Traffico Roma del 27-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) Luceverdetrovato ilcontinua scorrevole Sui raccordi autostradali della città circolazione agevolata dal blocco dei mezzi pesanti superiori ai 75 quintali fuori dai centri urbani oggi sabato dalle 8 alle 16 in Prati al via da oggi via coldilano un divieto di transito da via Monte Zebio viale Mazzini per un evento culturale chiusa per lavori sulle condutture dell’acqua della Camilluccia in corrispondenza di piazza giochi Delfici Per lo stesso motivo sempre chiusa via Paolo II prudenza per olio sull’asfalto segnalato in precedenza in via Merulana per Piazza San Giovanni Laterano via Labicana infine gli interventi di manutenzione al ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso il centro tra le 21 e le 6 fino al 5 settembre chiuse di conseguenza alle rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da viale della ...