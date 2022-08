Traffico da bollino rosso per weekend di rientro dalle vacanze del 27 e 28 agosto (Di sabato 27 agosto 2022) Sabato 27 agosto, dalle 8.00 alle 16.00, e domenica 28 agosto, dalle 7.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti ROMA – Traffico da bollino rosso per il secondo weekend di controesodo agostano. A partire dalla mattinata di ieri, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso Traffico in costante aumento. In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso a partire da oggi e per tutto il resto del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Ricordiamo che la panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e sul sito di ... Leggi su lopinionista (Di sabato 27 agosto 2022) Sabato 278.00 alle 16.00, e domenica 287.00 alle 22.00, è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti ROMA –daper il secondodi controesodo agostano. A partire dalla mattinata di ieri, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è attesoin costante aumento. In particolare Viabilità Italia prevedea partire da oggi e per tutto il resto del fine settimana, sabato 27 e domenica 28, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici. Ricordiamo che la panoramica completa dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e sul sito di ...

Lopinionista : Traffico da bollino rosso per weekend di rientro dalle vacanze del 27 e 28 agosto - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Tra controesodo dalle vacanze e ultime partenze per le località di villeggiatura, Anas prevede tre giorni ad alto risch… - BabboleoNews : Situazione complessivamente tranquilla sulle #autostrade della #Liguria. Nonostante il bollino rosso pronosticato d… - Gazzettadiroma : Tra controesodo dalle vacanze e ultime partenze per le località di villeggiatura, Anas prevede tre giorni ad alto r… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Traffico da bollino rosso per il secondo weekend di controesodo agostano. A partire dalla mattinata d… -