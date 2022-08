Tra veti e furbate la politica blocca il rigassificatore che salverà l'Italia (Di sabato 27 agosto 2022) L'impianto di Piombino è ritenuto essenziale per emanciparsi dal metano russo. Ma il Pd prende tempo per non scontentare i comunisti e il sindaco Fdi non lo vuole nella sua città Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 agosto 2022) L'impianto di Piombino è ritenuto essenziale per emanciparsi dal metano russo. Ma il Pd prende tempo per non scontentare i comunisti e il sindaco Fdi non lo vuole nella sua città

