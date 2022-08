Tozluyaka trama puntata 9 del 28 Agosto 2022

Leggi su mediaturkey

(Di sabato 27 agosto 2022)9 Le immagini che Kenan ha nascosto sono ora nelle mani di Ali. Tuttavia, non sono ancora riusciti a scoprire chi ha inviato quei messaggi. “Basteranno tutte queste immagini per accusare Kenan?” Con la domanda, inseguono il mittente delle note.Anche Ege e Ça?r?, che hanno abbracciato Hazal, hanno voltato le spalle a Berk. In effetti, sono L'articolo proviene da MediaTurkey.